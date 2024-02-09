Более 80% россиян положительно оценили работу Владимира Путина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 163 0

В опросе провели участие 1,5 тысячи граждан России.

Более 80% россиян положительно оценили работу Владимира Путина

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Большинство россиян положительно оценили работу президента России Владимира Путина. В этом убедились специалисты Фонда общественного мнения (ФОМ), проведя опрос среди населения страны.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи россиян, проживающих в 104 населенных пунктах в 54 регионах.

Результаты опроса показали, что 81% опрошенных хорошо оценивают работу президента, доверие к Путину выразили 80% граждан. Кроме того, большинство россиян положительно оценили деятельность правительства РФ и его главы Михаила Мишустина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение Путина о том, что США ошиблись, делая из доллара свое оружие.

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