«Мы переусердствовали»: Маск поддержал мнение Путина про американский доллар

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 98 0

Маск согласился с Путиным, назвавшим превращение доллара США в оружие ошибкой

«Мы переусердствовали»: Маск поддержал мнение Путина про американский доллар

Фото: Reuters / LUKASZ GLOWALA

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Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Миллиардер согласился со словами президента России, которые он высказал в беседе с Такером Карлсоном.

Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение президента России Владимира Путина о том, что США ошиблись, делая из доллара свое оружие. Об этом генеральный директор компаний SpaceX и Tesla написал на своей странице в соцсети Х.

«Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг», — подчеркнул Маск.

Таким образом миллиардер прокомментировал слова президента России, сказанные им во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по американскому могуществу», — отметил российский лидер.

Долгожданное интервью вышло в свет в ночь на пятницу, 9 февраля. По последним данным, его посмотрели более 70 миллионов пользователей. В ходе разговора Карлсон и Путин обсудили немало тем, среди них — спецоперация на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», отношения России и НАТО и ряд других вопросов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что западные аналитики обсуждают интервью Путина.

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