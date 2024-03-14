«Формат сочетания стихов и юмора»: возможно ли привить молодежи любовь к книгам

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 65 0

Поэт Дмитрий Кравченко назвал семью местом зарождения любви к литературе

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Любовь к литературе должна зарождаться прежде всего в самом человеке.

В современном мире цифровизация заменила многие привычные сферы жизни. Люди стали все чаще пользоваться онлайн-услугами, а чтение книг молодежи заменил просмотр коротких видеороликов в социальных сетях, которые понижают уровень концентрации человека, ухудшают его память, а также ведут к недостаточному получению по-настоящему ценных и емких знаний. Какие инструменты можно использовать, чтобы вернуть любовь к литературе молодому поколению, российские селебрити эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой светской презентации нового сборника стихов «МНОГОГРАННЫЙ 2.0» популярного поэта и блогера Дмитрия Кравченко.

Актер Сергей Друзьяк откровенно признался, что в юном возрасте не особо любил читать книги, а сейчас его, наоборот, тянет к литературе, однако найти на чтение время в бешеном московском графике крайне проблематично.

«Мы, когда поступили в институт, нам мастер сказал каждый день не меньше 50 страниц надо читать. Это очень сложно, почти невозможно. Это невозможно. Но надо стараться», — с улыбкой на лице подметил Сергей Друзьяк.

По мнению актера, любовь к книгам привить возможно, выбирая себе правильное окружение, — людей читающих и интересующихся.

Поэт и блогер Дмитрий Кравченко, презентовавший в светский вечер свою восьмую книгу «МНОГОГРАННЫЙ 2.0», отметил, что популяризировать литературу нужно своим собственным примером, а любовь к книгам зарождается внутри самой семьи, поэтому начинать важно с себя.

«У меня большой канал, много подписчиков в разных социальных сетях, и все мои ролики, весь мой контент направлен как раз на то, чтобы просвещать молодое поколение. Мне удалось найти тот формат сочетания стихов и юмора, который позволяет привлечь молодежь к этому делу», — рассказывает Кравченко.

У солиста группы «Интонация» Дэна Гладкого как раз родилась любовь к прозе и поэзии благодаря влиянию его отца, а роман Пауло Коэльо «Алхимик» и вовсе заставил певца поверить в свою мечту.

«Мне кажется, все зависит от воспитания лично каждого человека. А также, мне кажется, очень важно, чтобы были услышаны такие люди как Дмитрий, кто популяризует хорошее творчество. И это касается не только поэзии, но еще и музыки, кино», — считает Дэн Гладкий.

«Клиповое мышление, перенасыщенность контентом любого развлекательного жанра отвлекает от того, чтобы человек смотрел внутрь себя. Мы настолько в современном обществе стараемся от себя сбежать, мы пытается воспринимать информацию со стороны. И вот только последние три-пять лет появился запрос, люди снова начали задумываться: „А кто есть я?“. Особенно на фоне того, что происходило в стране», — уверен певец Владимир Брилев.

Поэт и прозаик Дмитрий Воденников считает, что «слово» продолжает жить среди молодого поколения, а желание его перенести в видео-формат является лишь побочным эффектом трансформаций, которые происходят с людьми в нынешнем веке. Любовь к литературе, по мнению поэта и прозаика, должна зарождаться прежде всего в самом человеке.

«Любовь нельзя привить. Любовь нельзя заслужить. Это самая большая грустная мысль, которая вас посетит рано или поздно. Нельзя заслужить любовь. Ее можно получить как подарок. По щелчку», — убежден Воденников.

Ранее 5-tv.ru писал, какие пророчества оставили в книгах знаменитые писатели.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
91.54
0.66 100.19
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:49
Нумеролог Кузденбаева: молодая жена принесла Петросяну удачу
18:36
В японской Фукусиме объявили угрозу цунами после землетрясения
18:21
Пока не стало слишком поздно: при каких проблемах с почками нужно срочно идти к врачу
18:03
Важный выбор: как идет подготовка к голосованию в регионах России
17:54
«Россети» открыли Интеллектуальную лабораторию в Петербурге
17:48
На Гоголевском бульваре в Москве открыли выставку к 111-летию Сергея Михалкова

Сейчас читают

«Жду официальных извинений»: как Тарасова и Тутберидзе поссорились из-за Валиевой
Сначала заболит живот, а потом - голова: психолог сообщил, к чему ведет вера в неблагоприятные дни
«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок