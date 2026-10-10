«Никаких планов нет»: как живет сегодня бывшая жена Олега Табакова

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 40 0

Свое 88-летие артистка отпраздновала в кругу близких друзей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Экс-супруга Табакова Людмила Крылова заявила, что всегда получала то, что хотела

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Крылова заявила, что никогда не строит планы — ни на день, ни на жизнь в целом. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на открытии мемориальной доски Евгению Евстигнееву.

«Я не планирую особо ничего, у меня сейчас никаких планов нет. И планировать по жизни — я вообще никогда этим не занималась. Во всяком случае, всегда получалось то, что я хотела без всяких планов», — отметила первая супруга народного артиста СССР Олега Табакова.

Прославленной актрисе 2 октября исполнилось 88 лет. Крылова сказала, что свой праздник она разделила вместе с коллегами по работе. При этом на дне рождения не было родных для нее людей — дочери Александры и внучки Полины.

«Я отмечала (день рождения — Прим.ред.) в кругу своих самых близких друзей. Дочки и внучки не было, они не в Москве, поэтому я просто встретила с коллегами по работе», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла церемония открытия памятной доски народному артисту СССР и одному из основателей театра «Современник» Евгению Евстигнееву. Табличка украшает здание в центре столицы, где прежде жил актер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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