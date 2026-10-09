Машков открыл мемориальную доску Евгению Евстигнееву

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московского театра «Современник» Владимир Машков открыл памятную доску, где раньше жил народный артист СССР Евгений Евстигнеев. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Памятная доска в честь одного из основоположников «Современника» расположилась на здании по адресу: Никитский бульвар, дом 17. На мемориальной табличке изображен портрет Евстигнеева и знаменитая колоннада театра на Чистых прудах. Автор скульптуры — Александр Свиязов.

На мероприятии присутствовали актеры театра «Современник», а также семья Евстигнеева — дочь Евгения Александровича Мария от второй супруги Лилии Журкиной. Сын Денис, который родился в союзе с Галиной Волчек, живет во Франции и присутствовать на торжестве не смог.

Табличку Евгению Евстигнееву открыли в день 100-летия народного артиста СССР. Кроме того, на Чистопрудном бульваре, рядом с «Современником», появился мурал, который также посвящен основоположнику театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что театр «Современник» открыл 71-й сезон. Стартовал он необычно: каждому пришедшему на сбор труппы вручили билет с указанным местом.

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