Умер актер из фильма «Псы» Александр Фабисяк

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 35 0

За свою карьеру артист сыграл десятки ролей как в кино, так и в театре.

Умер актер из фильма «Псы» Александр Фабисяк

Фото: Кадр из к/ф «Бал на вокзале в Колюшках», реж. Филип Байон, 1989 г.

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Умер известный польский актер театра и кино Александр Фабисяк. Об этом сообщает издание dzieje.pl. Ему было 78 лет. Причина смерти не названа.

На счету артиста — десятки проектов. Одна из самых известных ролей — прокурор в криминальной драме 1992 года «Псы». Также он снимался в таких проектах, как «Гамлет» «Ноябрьская ночь», «Распорядитель бала», «Уличные игры», «Жизнь как болезнь, передающаяся половым путем» и других.

Фабисяк родился в 1945 году в Катовице. Около 45 лет жизни отдал службе Старому театру в Кракове.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер из сериала «Беверли-Хиллз» Грег Финли.

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