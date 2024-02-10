«Тяжело»: звезда «Кухни» Кузьмина рассказала о переезде из России

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 39 0

Актриса Ольга Кузьмина задумалась о переезде в Белоруссию

«Тяжело»: звезда «Кухни» Кузьмина рассказала о переезде из России

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актриса воспитывает двоих детей вдали от любимого мужчины.

Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся благодаря роли Насти в популярном сериале «Кухня», поделилась со своими подписчиками мыслями о переезде из России. Она вынуждена совмещать заботу о двоих детях и работу, пока любимый муж находится в другой стране, пишет издание dni.ru.

Артистка умело справляется и с семейными хлопотами, и с творческой профессией. Знаменитость воспитывает сына Гордея от первого мужа Алексея и маленькую дочку Миру-Марию, которая родилась в октябре прошлого года. Папой стал ведущий мероприятий Евгений Апанасевич.

Однако избранник Кузьминой не всегда проживает со своей семьей. Основная работа и многие друзья мужчины находятся в Белоруссии, о чем актриса рассказала в своем личном блоге.

Подписчики поинтересовались, как артистке удается сохранять любовь на таком расстоянии, и как часто родители дочери пересекаются. Ольга призналась, что никуда переезжать не планирует.

«Тяжело было только в первое время, когда зарождались наши с Женей отношения. Потому что было просто непривычно. А сейчас мы не воспринимаем расстояние как какую-то помеху для нашей семьи», — рассказала Кузьмина.

По ее словам, перелет из России до Белоруссии занимает всего полтора часа, что порой быстрее, чем московская пробка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало со звездой «Кухни» Кузьминой.

-15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:31
«Вы — военный преступник!»: американские активисты пытались сорвать речь Клинтон
11:28
Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках
11:13
«Остановите мясорубку»: Маск резко ответил Байдену после его слов про Украину
10:57
«Тяжело»: звезда «Кухни» Кузьмина рассказала о переезде из России
10:39
Испытывала жгучую ненависть: какую роль сыграла в смерти принцессы Дианы ее мачеха
10:21
«Мясник» и «генерал-200»: изменит ли новый главком Сырский ситуацию на СВО

Сейчас читают

Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Высокие требования: ученые создали уникальные бронежилеты для участников СВО
«Влияет на мешки под глазами»: Сергей Жуков рассказал, мешают ли дети его карьере
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса