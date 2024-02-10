«Остановите мясорубку»: Маск резко ответил Байдену после его слов про Украину

На Западе все громче слышится мнение, резко отличающееся от официальной позиции Белого Дома.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск раскритиковал слова президента США Джо Байдена, который назвал неготовность Конгресса и дальше поддерживать Украину преступной халатностью. Своим мнением генеральный директор компаний SpaceX и Tesla поделился на своей странице в соцсети Х.

«Пора остановить эту мясорубку», — написал Илон Маск.

Предприниматель подчеркнул, что прекратить конфликт на Украине можно и нужно было еще год назад.

Таким образом Маск отреагировал на заявление Джо Байдена, который призвал сенаторов обеих партий одобрить очередной пакет военной помощи Украине, который не проходит в Конгрессе не первый месяц.

«Неспособность Конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности. Это возмутительно», —заявил хозяин Овального кабинета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илон Маск шокировал общественность неожиданным заявлением про мобильную связь.