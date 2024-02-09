Илон Маск шокировал общественность неожиданным заявлением про мобильную связь

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 17 0

Илон Маск собирается отказаться от использования мобильной связи

Илон Маск шокировал общественность неожиданным заявлением про мобильную связь

Фото: Zuma / ТАСС

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Американский миллиардер откровенно рассказал о своих планах.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск собирается полностью отказаться от использования мобильной связи, заменив ее на социальные сети. Об этом генеральный директор компаний SpaceX и Tesla написал на своей странице в Х.

«Через несколько месяцев я отключу свой номер телефона и буду использовать только X для переписки и аудио- и видеозвонков», — заявил Илон Маск.

К слову, главной новостью прошлой недели стали сообщения о том, что Илон Маск вживил первый чип в человеческий мозг. Можно сказать, мы стоим на пороге новой технологической гонки. Когда человек не просто окружен цифровой средой, а буквально растворяется в ней.

И это порождает сложные вопросы — ведь если можно с помощью имплантов восстановить активность людей с ограниченными возможностями, то технология может работать и в обратную сторону — ограничить функции.

«Надо с ним как-то договариваться»: Путин об Илоне Маске и искусственном интеллекте

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Маск поддержал мнение Путина про американский доллар. С чем именно согласился миллиардер?

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