Та самая злодейка: умерла звезда сериала «Дикая Роза»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Умерла звезда мексиканского сериала «Дикая роза» Рената Флорес

Та самая злодейка: умерла звезда сериала «Дикая Роза»

Фото: Кадр из сериала « Дикая роза», 1987 г.

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В 2020-м году выяснилось, что некогда известная актриса живет на улице. Ее определили в дом престарелых, но проблемы со здоровьем все-таки давали о себе знать.

9 февраля в Мехико в возрасте 74-х лет умерла актриса мыльных опер Рената Флорес. Ей было 74 года. О смерти сообщило местное издание Quien.

Российскому зрителю Флорес была известна благодаря роли злой служанки Леопольдины из «Дикой Розы», в которой она снималась с известной Вероникой Кастро. Всего на ее счету около 30 киносериалов и фильмов, в том числе и «Море любви», «Моя дорогая Изабель».

В 2020-м году выяснилось, что некогда известная актриса живет на улице. Ее определили в дом престарелых, но проблемы со здоровьем все-таки давали о себе знать. Причина смерти не называется, но мексиканское издание упоминает, что жизнь на улице подкосила Флорес.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из фильма «Псы» Александр Фабисяк.

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