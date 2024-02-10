«Жгучий компонент»: гастроэнтеролог развеял миф о вреде острой еды

Перец может помочь при хронических болях.

Зачастую люди винят в болях в животе, изжоге или тяжести острую пищу и считают, что такие блюда есть вредно. На самом деле это не так. Врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов объяснил изданию KP.RU, что острая пища наоборот полезна для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Сами по себе какие бы то ни было продукты не способны разъедать или обжигать слизистую желудка. Перец в том числе. Более того, его жгучий компонент, вещество капсаицин, не то, что не повреждает слизистую, а может даже помочь улучшить ее состояние», — объяснил доктор.

Острая еда способна активизировать микроциркуляцию. Это помогает защитить слизистую и простимулировать ее образование.

Врач отметил, что из-за потребления острой пищи у людей с хроническими болями в желудке может снизиться чувствительность к неприятным ощущениям. Со временем они и вовсе могут затихнуть.

Гастроэнтеролог также подчеркнул, что кофе натощак не несет негативных эффектов для ЖКТ.

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