Спасти свою печень: какие продукты стоит исключить из рациона ради здоровья

Стоит отдать предпочтение простым и «легким» блюдам.

Употребление жирного мяса может повысить вероятность развития болезни печени. О том, какого питания стоит придерживаться людям в группе риска, «Известиям» рассказала Милана Халиль, врач-гастроэнтеролог.

Как отметила эксперт, орган печени выполняет огромное количество важнейших функций — участвует в пищеварении, обмене белков, жиров и углеводов. Также выводит потенциально опасные для организма вещества.

Если в повседневном рационе человека обычно присутствует большое количество продуктов с высоким содержанием калорий, насыщенных жиров, и рафинированных углеводов, то в сочетании с малоподвижным образом жизни повышается риск неалкогольной болезни печени.

«При несвоевременной диагностике и лечении неалкогольная жировая болезнь печени может со временем привести к фиброзу тканей органа, развитию цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы», — объяснила специалист.

Она посоветовала исключить или сильно ограничить употребление некоторых продуктов. Стоит убрать помидоры, сыры, сливочное масло и икры лососевых и осетровых рыб. Следует также сократить в рационе яйца. Важно полностью отказаться от жареной пищи, маринованных овощей, жирных сортов мяса и острых приправ. Лучше не употреблять спиртные напитки и кондитерские изделия.

Милана Халиль также подчеркнула, что «безопасной» для печени доли алкоголя не существует.

«Тревожные сигналы, которые могут указывать на прогрессирование патологий печени, — это тошнота, рвота, привкус горечи во рту, желтушность кожных покровов и слизистых оболочек, снижение массы тела, отеки, снижение концентрации внимания и спутанность сознания, кожный зуд, боль в области правого подреберья (печеночная колика), появление подкожных гематом (синяков) без физического воздействия и прочее», — поделилась врач.

«Загрязняться» печень не может — она лишь выполняет функцию фильтра. Но если в ней вдруг начинаются накапливаться вредные вещества, то это является вариантом патологии. В таком случае стоит ввести здоровый образ жизни и задуматься о своем рационе питания.

Намного предпочтительней для организма будут различные фрукты и овощи, нежирные молочные продукты, растительные жиры и крупы, а также нежирная рыба и постное мясо.

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