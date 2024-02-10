«Усилит сомнения»: Белый дом в ярости после обнародования проблем с памятью у Байдена

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 45 0

WSJ: доклад Хура с критикой памяти Байдена вызвал ярость в Белом доме

«Усилит сомнения»: Белый дом в ярости после обнародования проблем с памятью у Байдена

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE

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Американские госорганы начинают обращать внимание на состояние 81-летнего президента, который, к слову, собирается баллотироваться на новый срок.

Доклад специального прокурора Роберта Хура о проблемах с памятью у Джо Байдена вызвал ярость в Белом доме. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Отчет прокурора занял 354 листа. В нем, помимо фактов, доказывающий, что президент США нарушил правила хранения секретных документов, указывается на очевидные проблемы с памятью хозяина Овального кабинета. В качестве примера, в том числе, приводится случай, когда Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына, умершего от рака.

«Реакция демократов на доклад Хура, в котором Байден характеризуется как „пожилой человек с плохой памятью“ была смесью гнева с разочарованием», — говорится в материале.

Администрация президента США переживает за то, что на обнародованный отчет могут обратить внимание избиратели на грядущих осенью 2024 года выборах главы государства.

«Опасения заключаются в том, что документ усилит сомнения среди больших групп избирателей относительно способностей 81-летнего президента, поскольку он баллотируется на второй срок против вероятного кандидата от Республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа», — напоминает СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в администрации США признали ошибки в оценке конфликта в Газе.

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