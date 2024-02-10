«Допустили промахи»: в администрации США признали ошибки в оценке конфликта в Газе

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает развиваться по одному из худших своих сценариев.

В администрации Джо Байдена признали, что Соединенные Штаты ошиблись в оценке реальной ситуации вокруг конфликта в секторе Газа. С таким заявлением выступил главный помощник президента США по внешней политике Джон Файнер, сообщает издание New York Times.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что допустили промахи в ходе реагирования на эту кризисную ситуацию», — сказал Джон Файнер в ходе закрытой встречи с лидерами арабских общин в США в Мичигане.

Советник выразил сожаление по поводу ошибок администрации своего президента и уточнил, что у Вашингтона нет иллюзий по поводу действий Израиля по урегулированию конфликта и дальнейшему созданию палестинского государства.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Британии допустили возможность скорого признания Палестины.