«Он молодец»: жительница Донецка о помощи ST бойцам СВО

Такие песни, как новый трек ST «Дай ему сил», повышают патриотизм среди россиян.
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Музыкант ST (Александр Степанов) поддержал бойцов Росгвардии, приехав к ним с выступлением в зону спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщила 5-tv.ru жительница Донецка Екатерина.
«Он молодец, он правильно сделал, что приехал и поддержал наших бойцов. Для военных это важно в первую очередь тем, что он помогает им думать о доме. Он помогает им думать о том, что мы все их ждем здесь, мы о них знаем, слышим, мы им помогаем, и в том числе он тоже им помогает, тем самым приезжая к ним и просто проводя с ними время», — сказала девушка.
Она отметила, что такие песни, как новый трек ST «Дай ему сил», также повышают патриотизм среди россиян. По ее словам, такая музыка помогает и вселяет надежду, напоминая о российских военнослужащих.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что сказал житель Донецка о новой песне ST «Дай ему сил».
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