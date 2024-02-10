«Душевная мелодия»: житель Донецка о новой песне ST «Дай ему сил»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 38 0

Для российских бойцов выпуск таких композиций — сильная поддержка и психологическая разгрузка.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Новая песня музыканта ST (Александра Степанова) «Дай ему сил», с которой он выступил перед бойцами Росгвардии в зоне спецоперации, является очень душевной. Об этом сообщил 5-tv.ru житель Донецка Геннадий Казаков.

Как заметил мужчина, исполнение песен «от души и для души» — очень большая и нужная работа, а для российских бойцов это также поддержка и психологическая разгрузка.

«Очень хорошая и душевная, и хорошая мелодия, я даже не ожидал. Редко пересекаюсь с культурой рэперов, но, когда глянул, думаю, очень достойно. Как раз именно военная тематика — это то, что сейчас актуально для наших бойцов, которые находятся на линии обороны. Та тематика, которая сейчас озвучивается нашими музыкантами, она, я уверен, пишется в тех актуальных тонах и теме, которая „заходит“ нашим бойцам», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ST рассказал о творческих планах после выхода трека «Дай ему сил».

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«Душевная мелодия»: житель Донецка о новой песне ST «Дай ему сил»

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