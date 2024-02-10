В Алтае произошло землетрясение магнитудой 5

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 34 0

Толчки ощущались в пяти населенных пунктах республики.

В Алтае произошло землетрясение магнитудой 5

Фото: Zuma / ТАСС

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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Алтае. Об этом 10 февраля 2024 года сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

По данным ведомства, землетрясение произошло в дневное время на стыке двух районов — Усть-Канского и Шебалинского. Предварительно, есть некоторые последствия и разрушения.

«В 15:24 произошло землетрясение магнитуда 5.0, попало пять населенных пунктов. Пострадавших от разрушений нет», — говорится в сообщении.

Согласно информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в горной местности, там интенсивность толчков составляла 6,4.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему в мире растет число землетрясений и извержений вулканов. Оккультист назвал одну из возможных причин увеличения количества природных катаклизмов на планете.

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