«Закон обмена энергией»: почему растет число землетрясений и извержений вулканов

Оккультист назвал одну из возможных причин увеличения количества природных катаклизмов в мире.

В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Из-за стихийного бедствия пришлось эвакуировать жителей города Гриндавик. За последнее время это уже второе извержение на Рейкьянесе. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал, что может являться причиной постоянных извержений.

В последнее время на Земле увеличилось число природных катастроф и катаклизмов. Чтобы понять, из-за чего это происходит, эксперт обратился к истокам, которые отражены в оккультной литературе.

«Есть базовый закон обмена энергией. Те эмоции, та энергия, которую продуцируют люди, города, огромное население планеты, никуда не девается. Она сохраняется в поле Вселенной и поле природы. Так как Вселенная относится к человеку благосклонно, она нам помогает», — объясняет эксперт.

Ситуацию ухудшает и то, что в наше время накопилось много негативных эмоций из-за конфликтов стран и греховности людей. И этот пласт негатива прежде всего идет на природу. Земля все забирает, как и вода. Чтобы негатив не отражался в дальнейшем на людях, природа его трансформирует и выпускает через катаклизмы. То есть стихийные бедствия — это негативная энергия, которую породило человечество.

Так природа нас спасает. Иначе этот негатив гораздо быстрее и мощнее разрушил бы нас. Для того чтобы избежать этих страшных последствий нужно обратиться к религиозной истории, сообщает оккультист. Стихийные бедствия направляет Бог в наказание человечеству за излишнюю греховность, не исключает экстрасенс. Обращаясь к Библии, мы увидим множество подобных примеров. Ведь Бог создал людей для любви и созидания. Он видит сердце каждого, поэтому нужно быть добрыми и контролировать свои эмоции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем грозит извержение проснувшегося вулкана в Исландии.