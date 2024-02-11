Что там? Впервые удалось прочесть обуглившийся из-за Везувия античный свиток

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28 0

Nature: ИИ помог прочесть сгоревший из-за Везувия античный свиток

Что там? Впервые удалось прочесть обуглившийся из-за Везувия античный свиток

Фото: www.globallookpress.com / Gil cohen Magen

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Расшифровано послание, которое на протяжении столетий оставалось загадкой для экспертов.

Три студента-специалиста по искусственному интеллекту (ИИ) из США, Швейцарии и Египта смогли прочитать фрагмент полностью обугленного античного свитка. Он был найден в XVIII веке при раскопках в Геркулануме на вилле, которая сгорела во время извержения вулкана Везувий.

Журнал Nature пишет, что эксперты использовали метод компьютерной томографии и обученную ИИ-модель. Они стали победителями конкурса Vesuvius Challenge и получили в качестве приза 700 тысяч долларов.

На фрагменте свитка — он составляет около 5% от целого — найдены сотни слов, записанных столбцами. Технология, придуманная группой молодых специалистов, является инновационной и многообещающей.

Возможно, в скором времени филологи смогут распознать послания предков, которые до этого момента научное сообщество считало безнадежно утраченными. Столетиями лучшие умы занимались изучением найденных в Геркулануме свитков — всего их 280.

Часть находок исчезла в ходе исследований, они попросту рассыпались в руках специалистов. Поэтому некоторые из свитков по сей день остаются нетронутыми — их хранят в Неаполе, Париже, Лондоне и Оксфорде.

Только в 2023 году одному американскому бизнесмену и исследователю удалось разглядеть на сканах свитков «треск» — так он назвал прорисовывающиеся на углях линии. После детального изучения «треск» стал напоминать буквы из греческого алфавита.

Алгоритм машинного обучения сумел перевести первое слово — «фиолетовый» (porphyras). Новое достижение стало следующим шагом и очередным перспективным открытием.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые установили предназначение древнейшего артефакта из ФРГ.

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