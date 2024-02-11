«Прямо на наших глазах»: врач диагностировал у Байдена страшное заболевание

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

Врач Макари: прогрессирующая деменция Байдена вряд ли стабилизируется

«Прямо на наших глазах»: врач диагностировал у Байдена страшное заболевание

Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen - Pool via CNP

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О состоянии здоровья американского лидера догадываются многие.

У президента США Джо Байдена проявляются признаки прогрессирующей возрастной деменции. Об этом заявил профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари.

«Снижение когнитивных способностей происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами ранее», — поделился специалист в эфире Fox News.

В случае с Байденом видны прогрессирующие провалы в памяти и замедление речи, констатировал Макари. Состояние действующего американского президента вряд ли стабилизируется и нормализуется, что вызывает опасения в преддверии выборов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден, казалось, уже не может удивить публику своим странным поведением и конфузами вроде спотыканий на ровном месте.

Оказалось, что это не предел его возможностей. Хозяин Белого дома просто шокировал американцев выходкой перед отъездом из Финляндии — попытался в шутку укусить маленького ребенка.

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