Американцы в шоке: Байден попытался укусить маленького ребенка

Проделка американского лидера на этот раз не очень развеселила публику. Скорее, испугала.

Казалось, что президент США Джо Байден уже не может удивить публику своим странным поведением и конфузами вроде спотыканий на ровном месте. Оказалось, что это не предел его возможностей. Хозяин Белого дома просто шокировал американцев последней выходкой перед отъездом из Финляндии — попытался в шутку укусить маленького ребенка.

«Байден „грыз“ напуганную девушку во время поездки в Финляндию, чем сбил с толку пользователей Twitter», — пишет телеканал Fow News.

Проделка Байдена была запечатлена на видео. Ролик стремительно разлетелся по интернету. На кадрах президент Штатов наклонился к сидящей на руках матери девочке и сделал вид, что кусает раз за разом ее за плечо. Ребенок был напуган, но Байдена это не смутило. Вероятно, он попытался еще поцеловать девочку в щеку, поскольку приблизился к ней еще ближе. Но девочка тут же отвернула голову.

Biden should be in a nursing home, not leading the free world. https://t.co/0zOt5HpOSL — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 14, 2023

Поведение Байдена раскритиковали в Twitter.

«Это должен быть самый жуткий момент Байдена с ребенком», — пишет Caleb Hull.

«Деменция Джо Байдена стала настолько серьезной, что теперь он путает младенцев с рожками мороженого», — пошутил американский журналист Грег Прайс.

«Байден должен находиться в доме престарелых, а не руководить», — отметил Дональд Трамп-младший.

Байден является самым возрастным президентом в истории США. Скоро ему исполнится 81.