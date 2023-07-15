Американцы в шоке: Байден попытался укусить маленького ребенка

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 21 0

Fox News: Джо Байден пытался укусить ребенка перед отъездом из Финляндии

Американцы в шоке: Байден попытался укусить маленького ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Adam Schultz

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Проделка американского лидера на этот раз не очень развеселила публику. Скорее, испугала.

Казалось, что президент США Джо Байден уже не может удивить публику своим странным поведением и конфузами вроде спотыканий на ровном месте. Оказалось, что это не предел его возможностей. Хозяин Белого дома просто шокировал американцев последней выходкой перед отъездом из Финляндии — попытался в шутку укусить маленького ребенка.

«Байден „грыз“ напуганную девушку во время поездки в Финляндию, чем сбил с толку пользователей Twitter», — пишет телеканал Fow News.

Проделка Байдена была запечатлена на видео. Ролик стремительно разлетелся по интернету. На кадрах президент Штатов наклонился к сидящей на руках матери девочке и сделал вид, что кусает раз за разом ее за плечо. Ребенок был напуган, но Байдена это не смутило. Вероятно, он попытался еще поцеловать девочку в щеку, поскольку приблизился к ней еще ближе. Но девочка тут же отвернула голову.

Поведение Байдена раскритиковали в Twitter.

«Это должен быть самый жуткий момент Байдена с ребенком», — пишет Caleb Hull.

«Деменция Джо Байдена стала настолько серьезной, что теперь он путает младенцев с рожками мороженого», — пошутил американский журналист Грег Прайс.

«Байден должен находиться в доме престарелых, а не руководить», — отметил Дональд Трамп-младший.

Байден является самым возрастным президентом в истории США. Скоро ему исполнится 81.

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