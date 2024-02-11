Более 20 человек отравились в заведении общепита в Приморье

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Более 20 человек отравились в заведении общепита в Приморье

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Региональная прокуратура начала проверку после того, как в больницу в Приморском крае обратились свыше 20 человек с симптомами отравления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители провели предварительный опрос, чтобы выяснить возможную причину проблемы. Ситуацию могла вызвать некачественная пища в одном из заведений общепита.

Сведения по ситуации уже отправлены в территориальное управление Роспотребнадзора. Материалы с результатами прокурорской проверки могут привести к возбуждению уголовного дела по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее 5-tv.ru писал, что трое первоклассников из одной школы обратились в больницу с признаками отравления в Ачинске в Красноярском крае. По факту произошедшего организована проверка.

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