Ввоз российского газа во Францию значительно вырос: каковы перспективы

Как отмечают в российском МИД, страна стала вторым поставщиком в мире после США.

На 41% увеличились поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев прошлого года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Артем Студенников, директор первого европейского департамента МИД.

Как заявил специалист, по итогам 2022 года Россия заняла второе место после США в качестве поставщика природного газа во Францию.

«В январе–сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41%», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что главным пунктом приема поставок от РФ стал терминал в Монтуар-де-Бретань. В 2022-м туда поступило около 1,68 миллиарда кубических метров СПГ. В первом полугодии 2023 года отметка достигла 0,89 кубических метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство продлило до 2040 года разрешение поставок газа с «Ямал СПГ».