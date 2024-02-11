Ввоз российского газа во Францию значительно вырос: каковы перспективы

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 39 0

МИД: поставки СПГ из России во Францию увеличились на 41%

Ввоз российского газа во Францию значительно вырос: каковы перспективы

Фото: Patrick Pleul / ТАСС

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Как отмечают в российском МИД, страна стала вторым поставщиком в мире после США.

На 41% увеличились поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев прошлого года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Артем Студенников, директор первого европейского департамента МИД.

Как заявил специалист, по итогам 2022 года Россия заняла второе место после США в качестве поставщика природного газа во Францию.

«В январе–сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41%», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что главным пунктом приема поставок от РФ стал терминал в Монтуар-де-Бретань. В 2022-м туда поступило около 1,68 миллиарда кубических метров СПГ. В первом полугодии 2023 года отметка достигла 0,89 кубических метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство продлило до 2040 года разрешение поставок газа с «Ямал СПГ».

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