Бойцы России отразили атаку ВСУ, ликвидировав до 140 боевиков

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Евгения Романова
Евгения Романова 62 0

МО: армия Украины потеряла до 140 боевиков на краснолиманском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Какие еще неудачи настигли противника в зоне спецоперации?

Подразделения центральной группировки войск отразили атаку украинской армии на краснолиманском направлении, ликвидировав до 140 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На червонодибровском участке подразделения группировки при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 140 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Вместе с тем ВСУ потеряли три автомобиля, 152-миллиметровую САУ 2СЗ «Акация» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. За сутки российские бойцы поразили порядка 100 целей украинской армии, включая свыше 50 позиций полевой артиллерии, четыре опорных пункта и 40 районов скопления боевиков в районах Торского и Григоровки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы с применением «Мста-С» уничтожили пункт управления огнем ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
Спецоперация
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