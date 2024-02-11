Российские бойцы с применением «Мста-С» уничтожили пункт управления огнем ВСУ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

МО: расчет «Мста-С» уничтожил пункт управления огнем под Купянском

Российские бойцы с применением «Мста-С» уничтожили пункт управления огнем ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Как они вычислили украинскую батарею в зоне спецоперации?

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» западной группировкий войск ликвидировал пункт управления огнем батареи Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, наши бойцы в зоне СВО обнаружили сосредоточение украинских боевиков и передачи координаты на командный пункт артиллерии. Тогда за дело взялся расчет «Мста-С».

«Расчет одной из 152-милиметровых самоходных гаубиц в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ», — говорится в сообщении.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине.

Тема:
Спецоперация
11 февр
Накипело: речь сенатора Ли против помощи Украине продлилась почти четыре часа
11 февр
Без ошибок и промахов: армия России превращает в пыль отряды ВСУ в Артемовске
11 февр
Это все меняет: на Западе нашли скрытый смысл в отставке Залужного
11 февр
«Нужно поговорить с русскими»: в Венгрии обозначили главную ошибку Запада
11 февр
Передел власти: Зеленский назначил новых заместителей главкома ВСУ Сырского
10 февр
«Прямое оскорбление»: в США обрушились на проект о помощи Украине
10 февр
«Вдохновляет на победу»: побывавший на полевом концерте боец Росгвардии о песне ST
10 февр
«Перерасход огромный»: Украина испытывает дефицит боеприпасов для ЗРК
10 февр
«Он молодец»: жительница Донецка похвалила ST за поддержку бойцов СВО
10 февр
ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине
-15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:43
Милей готов встретиться лицом к лицу с Папой Римским, которого назвал «человеком дьявола»
8:33
Как в 2007-м: Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР
8:19
Фонари, драконы и еда: как москвичи отмечают Китайский Новый год
8:11
Российские бойцы с применением «Мста-С» уничтожили пункт управления огнем ВСУ
7:58
Еще один взрыв прогремел в Элисте
7:46
Принца Гарри сочли лицемером после его визита к больному раком отцу Карлу III

Сейчас читают

Принца Гарри сочли лицемером после его визита к больному раком отцу Карлу III
«Летающие» драконы и гигантские арки: как в Москве отмечают китайский Новый год
Немецкая принцесса снялась без одежды для Playboy
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса