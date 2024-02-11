Российские бойцы с применением «Мста-С» уничтожили пункт управления огнем ВСУ

Как они вычислили украинскую батарею в зоне спецоперации?

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» западной группировкий войск ликвидировал пункт управления огнем батареи Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, наши бойцы в зоне СВО обнаружили сосредоточение украинских боевиков и передачи координаты на командный пункт артиллерии. Тогда за дело взялся расчет «Мста-С».

«Расчет одной из 152-милиметровых самоходных гаубиц в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ», — говорится в сообщении.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине.