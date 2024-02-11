Российские бойцы с применением «Мста-С» уничтожили пункт управления огнем ВСУ

МО: расчет «Мста-С» уничтожил пункт управления огнем под Купянском
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Как они вычислили украинскую батарею в зоне спецоперации?
Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» западной группировкий войск ликвидировал пункт управления огнем батареи Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, наши бойцы в зоне СВО обнаружили сосредоточение украинских боевиков и передачи координаты на командный пункт артиллерии. Тогда за дело взялся расчет «Мста-С».
«Расчет одной из 152-милиметровых самоходных гаубиц в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ», — говорится в сообщении.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине.
- 11 февр
- Накипело: речь сенатора Ли против помощи Украине продлилась почти четыре часа
- 11 февр
- Без ошибок и промахов: армия России превращает в пыль отряды ВСУ в Артемовске
- 11 февр
- Это все меняет: на Западе нашли скрытый смысл в отставке Залужного
- 11 февр
- «Нужно поговорить с русскими»: в Венгрии обозначили главную ошибку Запада
- 11 февр
- Передел власти: Зеленский назначил новых заместителей главкома ВСУ Сырского
- 10 февр
- «Прямое оскорбление»: в США обрушились на проект о помощи Украине
- 10 февр
- «Вдохновляет на победу»: побывавший на полевом концерте боец Росгвардии о песне ST
- 10 февр
- «Перерасход огромный»: Украина испытывает дефицит боеприпасов для ЗРК
- 10 февр
- «Он молодец»: жительница Донецка похвалила ST за поддержку бойцов СВО
- 10 февр
- ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине
Читайте также
85%
-0.37 97.94
-0.41
Нашли ошибку?