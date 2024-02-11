«Материал для души»: продюсер Ашуров лестно оценил творчество ST

Новый трек рэпера произвел неизгладимое впечатление как на простых слушателей, так и на специалистов.

Новый трек ST (Александра Степанова) «Дай ему сил», который он исполнил перед бойцами Росгвардии в зоне СВО, — это песня, которая была создана не для коммерческого заработка, а для души. Соответствующую оценку творчеству музыканта в беседе с 5-tv.ru дал продюсер Дмитрий Ашуров.

По словам профильного эксперта, ворвавшийся в информационное поле с хитом, рискующим войти в историю патриотической песни, ST вряд ли ждет оценки своему творчеству. Такие синглы, акцентирует внимание Ашуров, должны петься с душой и вдохновлять бойцов на подвиги. В случае, если песня уходит в народ, ее популярность стоит поддерживать.

«Такой материал, я бы не сказал, что это нужно предавать оценке, потому что всегда патриотичные песни или песни, которые записаны для души, они не должны поддаваться оценке, они просто должны петься тем человеком, который ее исполняет, а если она становится народной, то ее исполняет народ. То есть это все же материал не для бизнеса, а для души», — сказал он.

По словам Ашурова, трек в очередной раз подчеркивает необходимость семейной поддержки в столь непростой период и напрямую связан с людьми, которые сейчас находятся на поле боя. Песня ST, по уверениям Ашурова, должна стать манифестом, объдинившим под своим флагом всю страну.

В довершение музыкальный продюсер подчеркнул, что именно на таких песнях должно расти молодое поколение патриотов. Именно за сегодняшними студентами кроется будущее страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Донецка похвалила ST за поддержку бойцов СВО.