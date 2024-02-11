Президентский «кокон»: как Белый дом контролирует Джо Байдена

Защита президента США превратилась в «стратегический характер».

Лидера США Джо Байдена в последние несколько лет поместили в настоящий «президентский кокон» для того, чтобы он не совершал ошибок. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечается в материале издания, Белый дом достаточно часто берет под свою защиту американских президентов, однако в ситуации с Байденом Вашингтон скорее преследует чисто «стратегический» характер.

Нынешнему лидеру Штатов 81 год — он самый престарелый человек, который когда-либо оказывался у высшей власти в Америке. Некоторые в Белом доме убеждены, что если не контролировать президента, то он может неспециально ошибиться и лишний раз привлечь к себе внимание публики и журналистов.

Например, нередко бывали случаи, когда Джо Байден во время конференций или различных интервью путал определенные факты, а также спотыкался на пути в самолет.

Так, теперь во время встречи с репортерами помощники главы США намеренно останавливают журналистов и во время торжественных мероприятий специально делают музыку громче, чтобы дать понять о том, что вечер подходит к концу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач диагностировал у Байдена страшное заболевание.