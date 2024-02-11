Накипело: какие требования Зеленский выдвинул к новому главкому ВСУ Сырскому

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Алина Крылова
Алина Крылова 659 0

CNN: Зеленский требует от главкома ВСУ Сырского избежать застоя на поле боя

Накипело: какие требования Зеленский выдвинул к новому главкому ВСУ Сырскому

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Тема:
Спецоперация

Нынешнему главкому армии подвернулась первая возможность проявить себя во всей красе.

Уставший от постоянных проблем ВСУ на поле боя Владимир Зеленский выдвинул новому главкому армии Александру Сырскому первые требования. Деталями секретного разговора с журналистами CNN поделились источники в ближайшем окружении президента Незалежной.

По информации зарубежных журналистов, в качестве основной приоритетной задачи Зеленский потребовал от Сырского «справиться с застоем в рядах ВСУ» и «разработать план боевых действий, который позволил бы избежать тупика на поле боя». Выбрать способы реализации этой задачи назначенцу предстоит самостоятельно.

«Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать „застоя“ на поле боя и в то же время не требовать слишком большого количества новых призывников по мере того, как новый законопроект о мобилизации проходит через парламент», — говорится в материале.

По уверениям прессы, привычка предыдущего руководителя армии Залужного требовать расширения полномочий и реформ в армии выводила Зеленского из себя. От Сырского президент Украины ждет умеренных сдерживающих действий. Впрочем, политические аналитики отмечают: ни одна из новых мер, предложенных главкомом ВСУ, не приблизит страну к хоть сколько-нибудь значимому превосходству над РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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