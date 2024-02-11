Погодные «сюрпризы»: Москву и Подмосковье накроет ледяным дождем

Гидрометцентр РФ: 12 февраля в столице и Подмосковье начнется ледяной дождь
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
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Синоптики ввели оранжевый уровень опасности.
Гидрометцентр России экстренно предупредил жителей столицы и Подмосковья о возможном ледяном дожде. Как говорится в сообщении, непогода может начаться в понедельник около четырех часов утра.
В плоть до девяти часов вечера в Москве и области будет ожидаться налипание мокрого снега, сильный гололед в отдельных районах, а также ледяной дождь и туман. Воздух за день прогреется до нуля градусов.
«К сведению, ледяной дождь — это твердые атмосферные осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха (чаще всего 0…-10°, иногда до -15°) в виде твердых прозрачных шариков льда диаметром 1-3 мм. Образуется при замерзании капель дождя, когда последние падают сквозь нижний слой воздуха с отрицательной температурой», — отмечается в предупреждении.
Из-за неблагоприятных погодных условий Гидрометцентр РФ ввел в столице оранжевый уровень опасности.
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