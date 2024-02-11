Погодные «сюрпризы»: Москву и Подмосковье накроет ледяным дождем

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 15 0

Гидрометцентр РФ: 12 февраля в столице и Подмосковье начнется ледяной дождь

Погодные «сюрпризы»: Москву и Подмосковье накроет ледяным дождем

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Синоптики ввели оранжевый уровень опасности.

Гидрометцентр России экстренно предупредил жителей столицы и Подмосковья о возможном ледяном дожде. Как говорится в сообщении, непогода может начаться в понедельник около четырех часов утра.

В плоть до девяти часов вечера в Москве и области будет ожидаться налипание мокрого снега, сильный гололед в отдельных районах, а также ледяной дождь и туман. Воздух за день прогреется до нуля градусов.

«К сведению, ледяной дождь — это твердые атмосферные осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха (чаще всего 0…-10°, иногда до -15°) в виде твердых прозрачных шариков льда диаметром 1-3 мм. Образуется при замерзании капель дождя, когда последние падают сквозь нижний слой воздуха с отрицательной температурой», — отмечается в предупреждении.

Из-за неблагоприятных погодных условий Гидрометцентр РФ ввел в столице оранжевый уровень опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что циклон «Ольга» захватит почти всю Центральную Россию.

Тема:
Погода
8 февр
Хитрости автомобилиста: как быстро очистить машину от снега и льда
8 февр
Погодное безумие: циклон «Ольга» захватит почти всю Центральную Россию
8 февр
«Роскосмос» показал снимок циклона «Ольга», вызвавшего снегопад в Москве
7 февр
Снежная западня: на Урале и в Поволжье бушует мощный циклон
7 февр
В центре циклона: юг России снова испытывает на прочность непогода
7 февр
Новая порция снега: чего ждать Москве от циклона «Ольга»
6 февр
Сход снега произошел на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи
6 февр
Зима дошла до юга: в Ставропольском крае устраняют последствия метели
6 февр
Разгул стихии: как непогода парализовала жизнь курортного Сочи
6 февр
Последний удар: в Москву и Петербург вернутся морозы до минус 20 градусов
-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:52
Погодные «сюрпризы»: Москву и Подмосковье накроет ледяным дождем
14:33
«Двуногий немецкий друг»: в ФРГ узнали о нелестном отношении к Шольцу в США
14:19
Не просто документы: Песков раскрыл секрет «папки Путина» на интервью
14:08
Какой продукт может «убить» ваши почки?
13:55
«Величайший дипломат»: Захарова назвала главные уроки жизни, которые дает Лавров
13:41
Странные танцы вернулись: Бритни Спирс выдает себя за дьяволицу

Сейчас читают

Два черных ящика найдены в вертолете Ми-8, рухнувшем в Онежское озеро
Голос ее роли «украла» Гурченко, карьеру оборвала пощечина, а жизнь — алкоголь: трагедия Ольги Бган
Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз» Грег Финли
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса