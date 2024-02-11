«Только приятное делаю»: Бузова призналась, почему до сих пор вспоминает Тарасова

В отношениях певицы и футболиста были и хорошие моменты, несмотря на скандальный развод.

Отношения певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова закончились громким разводом. При этом артистка часто упоминает своего бывшего возлюбленного. Она объяснила изданию KP.RU, что не видит в таком «пиаре» ничего предосудительного.

Дело в том, что это прошлое, а без которого не могло быть будущего — уверена артистка. Бузова заявила, что не может просто стереть из памяти все прожитые с Тарасовым годы. Пара была вместе более пяти лет, и за это время было не только плохое, но и много хорошего.

«Это нормально, рассказывать про прошлое, это нормально, что я какие-то ситуации вспоминаю. Ненормально — оскорблять, унижать и говорить ложь, провокации. А вспоминать моменты, которые были в моей жизни — нормально. Мне кажется я бывшим только приятное делаю, когда их вспоминаю», — сказала певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова публично высмеяла своего бывшего мужа Тарасова.