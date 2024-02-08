«Его уже не знают»: Бузова публично высмеяла бывшего мужа Тарасова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Бузова высмеяла экс-супруга Тарасова на съемках нового шоу

«Его уже не знают»: Бузова публично высмеяла бывшего мужа Тарасова

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Тема:
Ольга Бузова

Певица долгое время тяжело переживала развод с футболистом. Но со временем оправилась и научилась с позитивом вспоминать свою прошлую жизнь.

Певица Ольга Бузова не упустила возможность высмеять бывшего мужа Дмитрия Тарасова. На съемках шоу на федеральном канале знаменитость прошлась не только по популярности футболиста, но и его спортивной карьере.

«У меня был брак со спортсменом. И мой бывший муж Дмитрий Тарасов… Ну, его уже не знают. Раньше знали… Зачем я про него напомнила, никто бы про него и не вспомнил… Раньше он играл за мою команду, сейчас он без команды!» — сказала знаменитость.

Сам Тарасов, который сейчас находится в ожидании пятого ребенка, на шутку бывшей жены пока никак не отреагировал.

Брак Бузовой и Тарасова продлился четыре года. В 2016 году они развелись. По признанию певицы, всему виной предательство любимого. Тарасов якобы уже в тот момент встречался с нынешней супругой Анастасией Костенко. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с каким горем столкнулась Ольга Бузова в 2023 году.

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