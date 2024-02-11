Не только алкоголь: три безобидные привычки, которые разрушат печень

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 419 0

Fосus: Малоподвижный образ жизни может разрушить печень

Не только алкоголь: три безобидные привычки, которые разрушат печень

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Нельзя потреблять большое количество фруктов, а иначе это может привести к серьезным последствиям. Но чего еще стоит опасаться?

Печень может разрушить не только злоупотребление алкоголем. Издание Focus назвало три безобидные привычки, которые могут привести к серьезным последствиям.

Фрукты

Большое потребление фруктов может привести к неприятностям с печенью. Разные исследования доказывают, что фруктоза повышает риск жировой болезни органа. Многие люди избегают жиров и углеводов во блага здоровья, но далеко не все обращают внимание на количество моносахарида в продуктах. Например, в 100 граммах яблок больше фруктозы, нежели в 100 миллилитрах газировки.

Лекарства

На печень очень сильно могут повлиять лекарства. Если после приема препаратов человек чувствует усталость, потерю аппетита и ощущает проблемы с верхними отделами живота, то следует незамедлительно обратиться к врачу.

Низкая активность

Малоподвижный образ жизни может привести к проблемам с лишним весом. Жир накапливается не только под кожей, но и вокруг органов и это может вызвать воспаление. Поэтому издание рекомендует заниматься спортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты стоит исключить из рациона ради здоровья.

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