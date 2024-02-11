Посол США Трейси рассказала о любви к одному месту в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

Посол США Трейси рассказала о любви к московскому метро

Посол США Трейси рассказала о любви к одному месту в Москве

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Что американскому дипломату нравится в столице России?

Посол США в России Линн Трейси призналась, что постоянно пользуется метро в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе американского дипломатического представительства.

«Конечно, сейчас оно стало более современным. Что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро», — говорится в ролике в Telegram-канале посольства.

Трейси отметила, что постоянно ездила на метро, когда жила в Москве в 1980-х годах. Сейчас дипломат старается снова пользоваться подземкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск уверен: все станции метро в мире должны быть такими же красивыми, как петербургская «Автово». Видео со знаменитыми стеклянными колоннами вестибюля выложили в паблике про мировую культуру с подписью в духе «везде бы так!», а, поскольку принадлежит соцсеть Маску, спрашивать «как тебе такое?» на этот раз не пришлось.

Он сам ответил с помощью эмодзи, мол, согласен на 100%. «Автово» — действительно одна из самых живописных станций Петербурга.

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Посол США Трейси рассказала о любви к одному месту в Москве

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