«Везде бы так»: Илон Маск восхитился красотой метро в Санкт-Петербурге

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Илон Маск оценил красоту станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге

Фото, видео: Юрий Белинский / ТАСС; 5-tv.ru

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По словам бизнесмена, все станции «подземки» в мире должны быть такими же живописными.

Илон Маск уверен, что все станции метро в мире должны быть такими же красивыми, как питерская «Автово». Видео со знаменитыми стеклянными колоннами вестибюля выложили в паблике про мировую культуру с подписью в духе «везде бы так!», а поскольку принадлежит соцсеть Илону Маску, спрашивать «Как тебе такое?», на этот раз не пришлось.

Он сам ответил с помощью эмодзи, мол, согласен на 100%. «Автово» действительно одна из самых живописных станций Санкт-Петербурга. Она даже входила в топ-12 самых красивых во всем мире.

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