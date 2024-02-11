Нелепые оправдания: на Украине началась паника из-за биографии Сырского

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 64 0

СНБО Украины просит не воспринимать главкома ВСУ Сырского как русского человека

Нелепые оправдания: на Украине началась паника из-за биографии Сырского

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Тема:
Спецоперация

Генштаб ВСУ пытается выставить все «российской пропагандой».

Генштаб ВСУ назвал «российской пропагандой» появление в СМИ биографических данных нового главкома армии Александра Сырского. Из них следует, что он родился, вырос и получил образование в РСФСР.

«Россияне пытаются навязать новому главкому ВСУ образ „советского и российского“ человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.

А в центре противодействия дезинформации СНБО Украины заявили, что таким образом личность Сырского якобы пытаются дискредитировать, чтобы снизить доверие к ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что однокурсник нового главнокомандующего ВСУ Андрей Валиков, как они вместе учились в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Из четырех лет обучения они провели примерно год в лагерях и полях. По окончании учебы Валикову запомнился парад на Красной пощади, где выпускники училища, среди которых был и Сырский, прошли маршем мимо мавзолея Владимира Ленина.

Тема:
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