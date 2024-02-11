Был на параде на Красной площади: чем главком ВСУ Сырский занимался в России во время учебы

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 1 815 0

Однокурсник Сырского: выпускниками мы вместе прошли парадом по Красной площади

Фото, видео: VITALII NOSACH / ТАСС; 5-tv.ru

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И как прошли его годы в училище?

Однокурсник нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Андрей Валиков рассказал 5-tv.ru, как они вместе учились в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Из четырех лет обучения они провели примерно год в лагерях и полях. Там отрабатывали тактическую и огневую подготовку, а также вождение боевых транспортных средств.

По окончании учебы Валикову запомнился парад на Красной пощади, где выпускники училища, среди которых был и Сырский, прошли маршем мимо мавзолея Владимира Ленина.

«Так что в одном строю, все были офицерами, лейтенантами, молодыми, красивыми, а дальше судьба раскидала всех», — рассказал однокурсник нового главкома ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Сырского высказался о назначении сына на пост главкома. До повышения Сырский-младший занимал должность командующего сухопутными войсками ВСУ.

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