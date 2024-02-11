В Сирии заявили о готовности к войне с Израилем

Новый конфликт назревает на Ближнем Востоке.

Сирия уже вела несколько войн против Израиля и готова к новым. Об этом заявил глава МИД страны Фейсал Микдад.

«Сирия вела несколько войн против сионистского образования (Израиля — Прим. ред.) и готова к другим войнам. Сирия решит, когда и где», — цитирует дипломата Telegram-канал Al Mayadeen.

Министр отметил, что один из приоритетов Сирии — освобождение Голанских высот. Микдад назвал оккупацию части территории страны со стороны Израиля, США и Турции незаконной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль нанес удары по провинции Дамаск в Сирии. Средства ПВО, как отмечается, сбили часть ракет.

В результате атаки был нанесен некоторый материальный ущерб. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Средства ПВО Сирии тогда же отразили еще одну атаку в окрестностях Дамаска. Чуть позже Минобороны страны заявило, что были сбиты два беспилотника, которые прилетели с Голанских высот.