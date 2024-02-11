Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 55 0

Срок полномочий главы республики начнется в марте.

Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Heikki Saukkomaa

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Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии. Об этом сообщили в пресс-службе финского Минюста.

После подсчета 100% голосов, по данным ведомства, лидирует Стубб с 51,6%. Экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто получил 48,4%.

При этом явка достигла показателя в 67,6%. Окончательные результаты министерство утвердит 14 февраля.

Кабмин Финляндии объявит результаты выборов на пленарном заседании 15 февраля. Срок полномочий президента начнется в марте.

Стубб в 2008–2010 годах занимал пост министра иностранных дел. В 2010–2014 годах — министр по делам ЕС и внешней торговли.

Он возглавлял правительство Финляндии в 2014–2015 годах. С 2020-го преподавал в Школе транснационального управления Университета ЕС во Флоренции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал победу на президентских выборах в Азербайджане. Политик заручился поддержкой 92% избирателей, что позволило ему переизбраться на новый срок.

По информации ЦИК страны, политик сумел без особого труда обойти всех конкурентов. Функции президента Алиев исполняет с 2003 года.

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