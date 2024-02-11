С колоссальным перевесом: Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане

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Алина Крылова
Алина Крылова 13 0

Ильхам Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане

С колоссальным перевесом: Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Итоговые результаты политической гонки сегодня опубликовала Центральная избирательная комиссия страны.

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал победу на президентских выборах в Азербайджане. Политик заручился поддержкой 92 процентов избирателей, что позволило ему переизбраться на новый срок.

По информации Центральной избирательной комиссии страны, политик сумел без особого труда обойти всех своих конкурентов, получив колоссальный численный перевес по количеству голосов. Отмечается, что функции президента Алиев исполняет с 2003 года и продолжит работать над курсом страны.

«Ильхам Алиев победил на выборах с 92,12%, или более четырех миллионов 567 тысяч голосов», — следует из протокола ЦИК об итогах внеочередных президентских выборов, который был рассмотрен на итоговом заседании.

ЦИК официально утвердила и подписала протокол, который, согласно законодательству страны, будет представлен в Конституционный суд вместе с соответствующими документами. С момента передачи бумаги в исполнительный орган власти распоряжение о переизбрании вступит в силу.

Чуть ранее одним из первых поздравить Ильхама Алиева с новым назначением поспешил кандидат в президенты РФ, действующий президент страны Владимир Путин. Он специально позвонил президенту Азербайджана и провел с ним беседу, в рамках которой отметил заслуги Алиева в укреплении дипломатических отношений между странами.

До этого 5-tv.ru писал, что определены четыре кандидата на выборах президента России— 2024.

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