Среди инициаторов фигурируют известные фармакологические компании из США, Бельгии и Великобритании.

Пациенты психиатрического отделения больницы № 7 города Мариуполь в период с 2008 по 2016 годы были участниками медицинских испытаний ревматологических препаратов для крупных западных фармкомпаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В документах говорится, что на людях тестировали неизвестные препараты с кодовой маркировкой GLPG0634-CL-203. Первичной целью исследований, отмечается в материале, была оценка эффективности лекарств в отношении доли пациентов, «достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов».

Среди инициаторов испытаний фигурируют известные фармакологические компании из США, Нидерландов, Франции, Британии и Южной Кореи. В больнице были также обнаружены благодарственные письма, адресованные украинским медикам некоторыми из этих фирм.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад продолжает свои биологические программы. Страны ЕС в конце 2023 года выступили с инициативой разместить на постсоветском пространстве биолаборатории.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что такие биолаборатории западные страны хотят разместить на территории бывшего СССР. При этом инициативу стараются не афишировать, «ввиду ее крайней чувствительности для Российской Федерации».