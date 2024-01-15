При этом страны Евросоюза стараются не афишировать свои инициативы, называя их чувствительными для России.

Запад продолжает свои биологические программы. Страны Евросоюза в конце прошлого года выступили с инициативой разместить на постсоветском пространства биолаборатории, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В ходе брифинга военачальник рассказал, что такие биолаборатории западные страны хотят разместить на территориях бывшего СССР. При этом инициативу стараются не афишировать, «ввиду ее крайней чувствительности для Российской Федерации». Тем временем, по словам Кириллова, страны Центральной Азии уже извлекают выгоду из такого взаимодействия.

России также стали известны конкретные названия проектов: 2410, 2513 и 2545.

Так, первый направлен на изучение возможности передачи возбудителя бруцеллеза от домашних животных человеку. В рамках второго проекта Запад рассматривает факторы риска и молекулярные свойства устойчивости во внешней среде вирулентных энтеробактерий. А третий проект направлен на «моделирование эволюционных изменений отдельных вирусов, высокопатогенных для человека».

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