«Может выиграть»: в Чехии оценили влияние на Россию запрета на экспорт сжиженного газа

По словам обозревателя, цены на СПГ начнут стремительно расти, что станет только большим преимуществом.

России может быть выгоден запрет на экспорт сжиженного природного газа, который не так давно ввел американский президент Джо Байден. Таким мнением поделился Франтишек Новак, обозреватель чешского издания Hrot24.

В материале подчеркивается, что приостановка выдачи разрешений на экспортирование СПГ, вероятнее всего, приведет к повышению цен на газ. Без долгосрочного роста поставок его мировая стоимость увеличится в конце десятилетия, считает журналист.

Это не станет «хорошей новостью» для государств, которые сделали большую ставку на данный ресурс. Пострадать может Германия и Чехия.

«И в конечном итоге от этого может выиграть Россия, которая пытается увеличить производство сжиженного газ», — говорится в статье издания.

По мнению обозревателя, такой шаг Байдена мог быть мотивирован желанием успокоить «левых» избирателей-демократов. Как объяснил сам президент США, причиной его решения послужила ситуация с изменением климата в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ввоз российского газа во Францию значительно вырос.