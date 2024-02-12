«Когнитивно непригоден»: экс-врач Белого дома дал характеристику Джо Байдену

Президент постоянно доказывает всему миру, что имеет заметные проблемы с памятью.

Ронни Джексон, член Республиканской партии и бывший врач Белого дома, заявил, что отчет специального прокурора Роберта Хера о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена подтверждает его «серьезные проблемы». Об этом он рассказал в эфире Fox News.

Спецпрокурору было поручено расследовать неправомерное обращение Джо Байдена с секретными документами. Президента он описал как «вызывающего сочувствие, благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

Бывший врач, ранее работающий с Бараком Обамой и Дональдом Трампом, обратил особое внимание на подобную характеристику нынешнего лидера США. Джексон считает, что Байден никак не подходит на роль президента Америки и ее главнокомандующего.

«Я говорил это снова и снова. Знаете, я наблюдал за этим человеком каждый день в Западном крыле и его окрестностях в течение восьми лет, пока он был вице-президентом. Между тогдашним и нынешним временем существует огромная, радикальная разница. Это совершенно другой человек», — заметил Ронни Джексон.

После публикации отчета Роберта Хера Джо Байден попытался восстановить свою репутацию, выступив с обращением к нации из Белого дома. Он заверил, что у него «прекрасная память» и он «наиболее квалифицированный человек в этой стране, чтобы быть президентом». Однако в той же речи 81-летний лидер Штатов перепутал глав Египта и Мексики.

Так, по словам бывшего врача, президент в реальном времени доказал всему миру, что характеристика спецпрокурора точна.

«Он когнитивно непригоден на роль нашего главнокомандующего. Это настоящая проблема национальной безопасности», — подчеркнул Ронни Джексон.

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