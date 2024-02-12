Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 4 212 0

По предварительной информации, знаменитый артист упал во время прогулки.

Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Народный артист РСФСР Евгений Петросян был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сообщается, что медики выявили у него вывих плеча. Других подробностей о его самочувствии в настоящее время нет.

По предварительной информации, юморист упал во время прогулки в Москве, и ему вызвали бригаду «скорой помощи». Врачи приняли решение доставить его в больницу.

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Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве

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