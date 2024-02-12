Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве
По предварительной информации, знаменитый артист упал во время прогулки.
Фото: Тараканов Вадим / ТАСС
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Народный артист РСФСР Евгений Петросян был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Сообщается, что медики выявили у него вывих плеча. Других подробностей о его самочувствии в настоящее время нет.
По предварительной информации, юморист упал во время прогулки в Москве, и ему вызвали бригаду «скорой помощи». Врачи приняли решение доставить его в больницу.
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