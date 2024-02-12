Резня с политическим подтекстом? В Германии зверски расправились с баскетболистом с Украины

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Алина Крылова
Алина Крылова 80 0

В Германии зарезали баскетболиста с Украины Владимира Ермакова

Резня с политическим подтекстом? В Германии зверски расправились с баскетболистом с Украины

Фото: www.globallookpress.com / Alex T.

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Спортсмен вместе с другом прибыл на соревнования в Дюссельдорфе. Вернуться на Родину живыми одному из них было уже не суждено.

В ЕС стали агрессивно относиться к переселенцам с Украины. Сначала в Польше избили беременную украинку, а теперь мир поразила история зверской расправы над спортсменом из Незалежной Владимиром Ермаковым.

По информации телеканала «Звезда», Ермаков вместе с другом Артемом Козаченко несколько дней назад приехали в Дюссельдорф, чтобы принять участие в соревнованиях. На улице украинцы наткнулись на местных, которым не понравилось, что они пересекли границу их страны. Завязалась словесная перепалка, которая закончилась поножовщиной.

«Накануне очередного матча на них напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации», — заявили в Федерации баскетбола Украины.

В Сети все случившееся стало причиной для бунта. Взбешенные украинцы тут же расценили нападение на своих спортсменов как «акт политической агрессии». Впрочем, пока официальных подтверждений этому полиция не обнародовала. Поиском деталей и дальнейшим разбирательством занимаются местные правоохранительные органы. С местом прощания в семье погибшего определятся позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученика Абдулманапа Нурмагомедова убили во время перестрелки в Дагестане.

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