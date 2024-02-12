Поддерживает Родину и Путина: рэпер ST рад, что его музыку кладут на патриотические ролики

Знаменитый артист написал новый трек для росгвардейцев, поддержав их боевой дух.

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов — Прим. ред.) признался, что очень рад, что его творчество ценят в народе. В частности, кладут его музыку на патриотические ролики. Один из последних — с президентом России Владимиром Путиным, когда он давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает РИА Новости.

В сети набирают популярность видеоролики с кадрами, которые сопровождаются строчками «Он для старших — герой, а для молодых — кумир» из песни «Дай ему сил».

«Ничего себе! Это интересно. Я этого пока что не видел… Если делают такие видео, то я хорошо к этому отношусь. Я поддерживаю нашего президента, поэтому если моя музыка соприкасается с такими роликами, это же здорово. Тем более если это происходит по желанию людей, как я могу к этому относиться? Только положительно», — подчеркнул рэпер ST.

Ранее 5-tv.ru показал, как рэпер ST снимал уникальный клип на песню, написанную ради росгвардейцев.