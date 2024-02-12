«В рамках устоявшейся истории»: как на положении РФ в мире скажется увольнение тяжелобольного Остина

Министр обороны США Ллойд Остин снова был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. В правительстве Штатов всерьез рассматривают возможность смены главы ведомства. Чем это грозит РФ?

Глава Пентагона Ллойд Остин угодил в больницу из-за проблем со здоровьем во второй раз за последнее время. На этот раз ситуация выглядит намного серьезнее, чем можно было подумать. Зарубежные СМИ заговорили о возможной отставке Ллойда: пока же свои полномочия министр обороны США передал своему заместителю.

Новому назначению быть?

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru политолог Юрий Светов объяснил, чем для РФ чревата смена власти в Пентагоне и почему политика Штатов вряд ли претерпит серьезные изменения. По словам эксперта, ожидать от Белого дома резкой смены курса Москве не приходится: выступающий как номинальная исполнительская фигура Ллойд не влияет на принятие решений, а выступает в качестве «меча правосудия».

«Ничего не изменится, потому что Ллойд Остин чиновник, который выполняет те функции, которые на него возложены президентом. Байден ему доверяет, потому что Остин тесно связан с его семьей, служил с сыном Байдена, они дружили, поэтому он взял понятного себе человека. Каждый президент мечтает видеть во главе таких ведомств, как Пентагон, ЦРУ человека, которого он хочет знать и которому может доверять», — объяснил он.

Разительно другая ситуация наблюдалась при президентстве Дональда Трампа. В какой-то момент ошибка в назначениях привела к тому, что подчиненные едва не подложили политику свинью.

«От этих людей многое зависит. Когда был Трамп, у него не было тех должных отношений с людьми, которые стоят во главе ведущих ведомств. Порой они не выполняли даже его указания, они открыто их бойкотировали. Байден взял человека, которому он может доверять», — объяснил Светов.

Что касается индивидуальной роли Ллойда Остина в украинском конфликте, то, по словам Светова, глава Пентагона четко следовал указаниям, которые непосредственное руководство спускает ему свыше. Отсутствие Ллойда в качестве министра обороны приведет к тому, что на его место придет новый ставленник, который продолжит поддерживать дипломатические отношения с Украиной, подчеркивает политолог.

«Остин не имеет никаких своих предпочтений, он делает на Украине то, что решает президент. На Тайване он предпринимал ровно те же шаги в рамках устоявшейся истории. Они чуть ли не друзья с министром обороны Резниковым, но потом было принято решение, что министра обороны заменят. Сейчас там новый ставленник, с ним Остин тоже обнимается. С Залужным он тоже имел какие-то контакты. Решено его сменить, теперь он с Сырским будет иметь какие-то контакты.

У него роль исполнителя, которая определена президентом, конгрессом. Если придется заменить Остина, то это будет сделано безболезненно. У американцев много претендентов на этот пост. Для России в этом случае ничего не изменится», — проясняет он.

Перспектив повышения для заместителя Ллойда Остина, о которых мировая пресса открыто трубит вот уже вторые сутки подряд, пока не предвидится, считает Юрий Светов. Причина тому кроется в уже устоявшихся правилах назначения сотрудника на ту или другую должность. Она подразумевает переизбрание из ограниченного числа лиц, способных выполнять нужные функции.

«Дама, которая заместитель Остина, выступает тоже как политический назначенец. В Штатах стараются блюсти баланс во всем. Поэтому она вряд ли будет министром обороны, так как в США не принято, что заместитель поднимается на место своего начальника. Так как это политические назначенцы, в высшем руководстве ищут, кого поставить на это место. Кого-то точно найдут», — резюмировал он.

Ситуация может выйти из-под контроля www.globallookpress.com / Adolphe Pierre-Louis; Личный архив Искандера Абдуллина; 5-tv.ru

С учетом имеющихся осложнений и проблем со здоровьем шансы Ллойда Остина вернуться к своим обязанностям стремятся к нулю. В беседе с 5-tv.ru врач-уролог, онколог Искандер Абдуллин объяснил, какие исходы болезни главы Пентагона могут повлиять на дальнейшее развитие событий. По словам доктора, в случае, если онкология Остина обернется метастазами, вернуться на пост ему уже не удастся, но пока шансы продолжить работу у него сохраняются.

«Рак простаты — онкологическое заболевание, которое может привести к метастазированию. В таком случае общая продолжительность жизни уменьшается. Если такое произойдет, человек просто прекратит свое существование раньше времени. Тот факт, что ему делали операцию, говорит о том, что диагностировали вовремя, когда можно было изучить. Если выявляется поздняя стадия, то операция уже бессильна, применяются другие методы, в том числе, лучевая терапия», — отметил он.

По уверениям Абдуллина, главным приоритетом для врачей станет пристальное наблюдение за состоянием парламентария и своевременное реагирование на любые изменения в самочувствии.

«Тот факт, что его прооперировали, говорит о том, что диагностировали вовремя. По общепринятым протоколам, его будут отслеживать еще десять лет. Даже своевременно прооперированные пациенты сталкиваются с риском, когда может возникнуть рецидив», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что медики раскрыли диагноз главы Пентагона Ллойда Остина.