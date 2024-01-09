Утаил страшную болезнь от президента США? Медики раскрыли диагноз главы Пентагона Ллойда Остина

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 207 0

У главы Пентагона Ллойда Остина диагностирован рак простаты

Утаил страшную болезнь от президента США? Медики раскрыли диагноз главы Пентагона Ллойда Остина

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

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В больницу американский политик обратился с болями.

Глава Пентагона Ллойд Остин перенес операцию по лечению рака простаты. Об этом сообщили в военно-медицинском центре Уолтера Рида. Публикацию медиков опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) репортер Марк Сэттер, освещающий национальную безопасность США и деятельность Конгресса.

В заявлении медцентра, где проходил лечение Остин, говорится, что глава Пентагона был госпитализирован 1 января из-за инфекции мочевыводящих путей, которая возникла после хирургического вмешательства при раке простаты. При госпитализации Ллойд Остин жаловался на боль в брюшной полости и ноге. В настоящий момент инфекция вылечена.

Отмечается, что первичная процедура проводилась 22 декабря. Отмечается, что Остин находился под общей анестезией. Операция прошла успешно и он был выписан в следующий же понедельник. Рак простаты у главы Пентагона был выявлен на ранней стадии.

Стоит добавить, что информация о состоянии главы Пентагона содержалась в строжайшей секретности. Об этом не доложили ни Конгрессу, ни советнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану, ни самому главе США Джо Байдену.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Конгресс США пригрозил главе Пентагона импичментом из-за тайной госпитализации.

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