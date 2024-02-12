Три крупнейших сети отелей стали финалистами Russian Hospitality Awards в четырех номинациях

Сразу три крупнейших сети отелей стали финалистами престижной премии в сфере оказания услуг. «Точка на карте», парк-отель «Дача Винтера» и курорт «Игора» поборются за звание самого уютного места для отдыха в рамках вручения наград Russian Hospitality Awards в четырех номинациях.

В конце января 2024 года престижная и самая ожидаемая Всероссийская премия Russian Hospitality Awards объявила финалистов в сфере гостеприимства. Стало известно, что за лучший завтрак в отеле была отмечена «Игора. Времена года», отель «Точка на карте. Приозерск» получила отклик как лучшая PR-кампания, а также ресторан «Густав Винтер» в парк-отеле «Дача Винтера» получил признание сразу в двух номинациях — «Лучший ресторан в отеле» и «Лучший шеф-повар».

Для российского гостиничного бизнеса выход в финал стал, скорее, закономерностью, чем приятным сюрпризом. Ранее победителями Russian Hospitality Awards уже становились Курорт «Игора»как лучший спорт отель в 2021 году, Парк-отель «Дача Винтера» как лучший ресторан в отеле-2021 и лучший загородный отель-2022, «Точка на карте. Лодейное Поле» как лучший трехзвездочный отель, «Точка на карте. Видлица» в качестве лучшего мини-отеля.

Russian Hospitality Awards — это ежегодная премия и церемония награждения лучших отелей России. В 2024 году за победу в десятом юбилейном конкурсе будут бороться 126 участников в 25 номинациях. В течение шести месяцев претенденты проходили три этапа отбора: оценка рейтингов TrustYou, проверка тайными гостями, звонки от экспертов, личное интервью, подготовка презентаций, съемка видео, много проверок аудитором — компанией ДРТ и оценивание членами жюри. Как отмечают члены жюри, с каждым годом номинанты становятся все сильнее и интереснее.

В этом году экспертное жюри оценивало участников премии по критериям, соответствующим каждой номинации. Соответствующую оценку сервису давали члены жюри Russian Hospitality Awards, проявившие себя как профессионалы в различных областях, связанных со сферой гостеприимства. Свои рекомендации оставили эксперты в области туризма, отельеры, рестораторы и специалисты по кадрам и сервису, а ресторан прошел проверку тайным гостем.

В пресс-службе конкурса отмечают, что каждый из финалистов однозначно достоен внимания: многолетний опыт в сфере оказания услуг позволяет им бороться за первенство в номинациях.

Так, «Игора. Времена года» — новый отель на территории спортивно-туристического кластера Курорт «Игора»/ Автодром «Игора Драйв». Он открылся в сентябре 2022 г. и предлагает гостям отдых с панорамным видом на лес (100 номеров) и завтраки в ресторане «Фаворит».

Видовой ресторан «Фаворит» находится на автодроме «Игора Драйв», где проходят настоящие гонки профессионалов, например, Чемпионат России по ралли-кроссу. Из окон ресторана открывается панорамный вид прямо на главную стартовую прямую. Каждая строчка в меню «Фаворита» — оммаж ценностям гонщиков — дарить впечатления публике и соревноваться за звание стать фаворитом. Главная концепция меню — работа с локальными продуктами. Акцент здесь делают на фермерские продукты в новых сочетаниях: голубцы с лангустинами и соусом из копченых мидий, строганина из чира с маринованным папоротником, картофельные ньокки с печенью кролика и молодым сыром. Такой подход выводит «Фаворит» на главные гастрономические арены страны, как Российский ресторанный фестиваль, сибирский фестиваль «Тайгастро».

Отели «Точка на карте» профи оценивают как новый виток в развитии внутреннего туризма и образец для создания качественных инфраструктурных проектов, соответствующих запросам современного путешественника. Это архитектурные решения, бережно интегрированные в природный ландшафт, и удобное место для тех, кто хочет открыть для себя достопримечательности Карелии и Ленинградской области. Все отели расположены вокруг крупнейшего озера Европы — Ладоги — в Приозерске, Сортавале, Видлице и Лодейном Поле.

В свою очередь, «Дача Винтера» — парк-отель на берегу Ладоги, популярный среди поклонников экотуризма, любителей активного отдыха с исследовательским опытом погружения в историю и культуру региона. В 2019 году парк-отель «Дача Винтера» вошел в рейтинг лучших загородных отелей России по версии National Geographic Traveler Awards.

Здесь находится лучше в ресторан «Густав Винтер», который знакомит гостей с аутентичной кухней и акцентом на локальные специалитеты. В меню органично отражена природа карельской местности с блюдами из лесных грибов и северных ягод, мяса дичи. Национальный колорит аккуратно подчеркнут ухой «Лохикейтто». Достояние Ладожского и Онежского озер — местная рыба — представлена в тартаре из карельской форели, скоблянке из онежского налима и сугудае из судака. На десерт гости могут попробовать нежное морошковое облако и велюровый ягель.

«Точка на карте» и «Дача Винтера» — локальные опорные точки нового концептуального тура «Энергия Ладоги» — победителя Всероссийского проекта туристических маршрутов «Открой свою Россию», получившего рекомендацию Ростуризма на соискание статуса «Национальный брендовый маршрут» (разработан партнером сети отелей — туроператором «Игора Тур»).

Ранее 5-tv.ru писал, что отель «Точка на карте. Приозерск» победил в номинации Национальной гостиничной премии.