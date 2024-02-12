Байден — все? Харрис внезапно заявила о готовности служить США

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 196 0

WSJ: Харрис заявила о готовности служить США

Байден — все? Харрис внезапно заявила о готовности служить США

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Политик уже примеряла на себя роль президента.

Вице-президент США Камала Харрис успокоила американских избирателей, которые боятся из-за возраста и умственных способностей Джо Байдена — она сама готова служить народу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Я готова служить. В этом нет никаких сомнений», — отметила политик

Издание отметило, что об этом вице-президент рассказала еще 6 февраля. Соответственно, это произошло за несколько дней до публикации отчета специального прокурора Роберта Хера об обращении президента с секретными документами.

Харрис уже примеряла на себя полномочия главы государства. Это произошло 19 ноября 2021 года - тогда Байден лег на операцию, и его подчиненная исполняла обязанности президента.

Ранее 5-tv.ru писал, что Харрис фатально оговорилась во время выступления. Она призвала уменьшить численность населения ради будущего поколения. 

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